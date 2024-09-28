حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ بعد استهداف نصر الله وإسرائيل بحالة تأهب قصوى

أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ على إسرائيل مساء الجمعة عقب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قال مسؤولون إسرائيليون إنه استهدف الأمين العام للحزب حسن نصر الله، دون أن يتضح مصيره على الفور.

واستهدف حزب الله مدينة صفد التي تحتضن مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية كبيرة جراء سقوط صواريخ في عدة مواقع حول المدينة.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن امرأة أصيبت جراء سقوط صاروخ على المدينة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن حزب الله أطلق أكثر من 30 صاروخا باتجاه صفد خلال ساعة واحدة.

من جانبه، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف مدينة صفد ومستوطنة كرمئيل ومستوطنة ساعر بصليات صاروخية كبيرة ردّا على "الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش عزز حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في جميع قطاعاته تحسبا لرد من حزب الله، كما حذّر من هجمات محتملة على أهداف إستراتيجية في البر والبحر.

إسرائيل تفتح الملاجئ

ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تتجه نحو الحرب الشاملة"، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم فتح الملاجئ في جميع أنحاء إسرائيل.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول قوله إن إسرائيل "مستعدة لرد كبير من إيران، وهي مخطئة إذا ظنت أنها تستطيع الهجوم من دون عواقب".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى نجاح عملية اغتيال حسن نصر الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري حاليا التحقق من نتائج الهجوم الذي وصفه بأنه كان "دقيقا جدا"، مبيّنا أنه استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله حسب قوله.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات الإسرائيلية خلفت دمارا كبيرا وسط حارة حريك بالضاحية الجنوبية وسوّت 4 مبان بالأرض.