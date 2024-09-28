القسام تستهدف دبابة برفح والاحتلال يرصد نشاطا متزايدا للمقاومة بغزة

قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش رصد نشاطا متزايدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة.

فقد قالت القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية، بقذيفة الياسين 105، في حي التنور شرق رفح جنوب القطاع.

في المقابل، قالت صحيفة معاريف إن الجيش الإسرائيلي رصد نشاطا متزايدا لحركة حماس في مناطق شمالي قطاع غزة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 41 ألفا و586 شهيدا و96 ألفا و210 جرحى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و118 مصابا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبالإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، أسفرت الحرب الإسرائيلية بدعم أميركي عن دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.