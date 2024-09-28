الصحة اللبنانية تدعو لإخلاء مستشفيات الضاحية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت اعتزامها إخلاء المستشفيات في ضاحية بيروت الجنوبية، بسبب الغارات غير مسبوقة التي لم تشهدها الضاحية منذ حرب يوليو/تموز 2006.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تدعو مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة.

وعزت الوزارة هذه الدعوة إلى إفساح المجال أمام استقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان.

وطالبت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية بـ"الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين خلال الليلة الماضية من الضاحية الجنوبية".

وفجر اليوم السبت، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على مبان في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد ساعات من إعلانها استهداف القيادة المركزية لحزب الله والأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 40 غارة -خلال مساء أمس الجمعة وفجر اليوم- على مبان في مناطق برج البراجنة والكفاءات والشويفات والحدث والليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببت في اندلاع حرائق ودمار هائل في عدة مواقع ومبان.