أوكرانيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الروسية

أفاد الجيش الأوكراني، اليوم السبت، بأن دفاعاته أسقطت عشرات المسيرات خلال هجوم روسي الليلة الماضية، تضمن إطلاق 4 صواريخ.

وقال سلاح الجو، في بيان عبر تليغرام، إن قواته أسقطت 69 من أصل 73 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين وآخرين من نوع كروز.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن قوات الدفاع الجوي دمرت نحو 15 طائرة مسيرة هجومية روسية في العاصمة وعلى مشارفها.

وأوضحت أن الحطام سقط في إحدى مناطق المدينة، كما ذكرت عبر تليغرام أن "مبنى غير سكني تضرر نتيجة لذلك، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات".

وتحتل القوات الروسية نحو 18% من الأراضي الأوكرانية، وأعلنت موسكو ضم 4 مناطق من أوكرانيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

وتلتزم أوكرانيا موقفا دفاعيا منذ عام في مواجهة روسيا، نظرا لافتقارها إلى المقاتلين والذخيرة، في حين تتقدم القوات الروسية ميدانيا، وخصوصا شرق أوكرانيا، حيث تعلن سيطرتها على قرى بشكل شبه يومي.