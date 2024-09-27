وزير خارجية النرويج: نخشى توسع رقعة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن خشية بلاده من توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة، ودعا إلى تسريع مساعي إقامة دولة فلسطينية.

وقال بارث إيدي في لقاء مع الجزيرة، إن النرويج لا ترى إمكانية التوصل إلى وقف الحرب في لبنان، بعيدا عمّا يجري في قطاع غزة.

وتابع: "علينا أن نتذكر أن أصل المشكلة هو غياب حل للمشكلة الإسرائيلية الفلسطينية". وأعرب عن خشيته من توسع النزاع إلى حرب حقيقية تبتلع مناطق واسعة من التراب اللبناني.

وأكد بارث إيدي أن بلاده تدعم المقترح الأميركي الفرنسي بشأن هدنة بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن "المقترح لا بأس به، غير أن إسرائيل غير موافقة عليه، وحزب الله لم ينضم إليه".

وأضاف: "لست ممن يرى التوصل إلى وقف منفصل لإطلاق النار في لبنان بعيدا عما يجري في غزة".

وأكد دعم بلاد لجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورأى وزير الخارجية النرويجي أن تسريع إقامة دولة فلسطينية من شأنه تجنيب المنطقة ويلات الحرب.

كذلك أشاد بالإعلان عن تحالف دولي واسع يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.