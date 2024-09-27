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مقتل 5 جنود سوريين إثر ضربة إسرائيلية بريف دمشق

Syrians inspect the damage at the site of overnight Israeli strikes on the outskirts of Masyaf in Syria's central Hama province on September 9, 2024. - Syrian state media said on September 9, that overnight Israeli strikes killed 16 people in central Hama province, while a war monitor reported a higher death toll in the "intense" raids on military sites. (Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
سيارة محترقة بعد غارة إسرائيلية سابقة على موقع في سوريا الشهر الجاري (الفرنسية)
27/9/2024

أفادت "الوكالة العربية السورية" للأنباء بمقتل 5 سوريين إثر ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن ضربة جوية حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم من جهة الجولان السوري المحتل استهدفت موقعا عسكريا على الحدود السورية اللبنانية".

وأكد المصدر العسكري، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن الضربة الجوية التي وقعت قرب بلدة كفير يابوس في ريف دمشق أدت لمقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت أمس الخميس إن 23 سوريا قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يونين في سهل البقاع شرق لبنان.

وأضافت الوكالة نقلا عن رئيس بلدية يونين أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 لبنانيين بجراح طفيفة.

وقالت إن الضحايا عمال سوريون كانوا يستأجرون مبنى بالقرب من محطة للمحروقات.

وتشن إسرائيل منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على لبنان هي الأعنف منذ بداية القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ نحو عام.

وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة نحو 2600 آخرين بجروح، ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

المصدر : رويترز + وكالات

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