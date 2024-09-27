مقتل 5 جنود سوريين إثر ضربة إسرائيلية بريف دمشق

أفادت "الوكالة العربية السورية" للأنباء بمقتل 5 سوريين إثر ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن ضربة جوية حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم من جهة الجولان السوري المحتل استهدفت موقعا عسكريا على الحدود السورية اللبنانية".

وأكد المصدر العسكري، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن الضربة الجوية التي وقعت قرب بلدة كفير يابوس في ريف دمشق أدت لمقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح.

مصدر عسكري: حوالي الساعة 1:35 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية ــ اللبنانية قرب كفير يابوس في ريف دمشق ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة آخر بجروح pic.twitter.com/TcMjWqPaJK — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) September 27, 2024

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت أمس الخميس إن 23 سوريا قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يونين في سهل البقاع شرق لبنان.

وأضافت الوكالة نقلا عن رئيس بلدية يونين أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 لبنانيين بجراح طفيفة.

وقالت إن الضحايا عمال سوريون كانوا يستأجرون مبنى بالقرب من محطة للمحروقات.

وتشن إسرائيل منذ الاثنين الماضي، غارات مكثفة على لبنان هي الأعنف منذ بداية القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ نحو عام.

وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة نحو 2600 آخرين بجروح، ونزوح عشرات الآلاف من السكان.