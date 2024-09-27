غالانت يؤكد استمرار القصف ونتنياهو: الحرب ضد محور الشر الإيراني ضرورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ضد ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني" ضرورية، في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت استمرار العمليات العسكرية ضد لبنان حتى تحقيق الهدوء في الشمال.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو أكد لنظيره الهولندي أن "الحرب ضد محور الشر الإيراني ضرورية لتأمين مستقبل الغرب كله" وفق تعبيره.

وانتقد نتنياهو الإجراءات ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وزعم أنها "عملية سياسية قائمة على افتراءات".

إلى ذلك، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي تأكيده -خلال زيارة أجراها لصفد- مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء في شمال إسرائيل.

ووصف غالانت المرحلة الحالية من الحرب بـ"الصعبة" وقال: "نضرب حزب الله بقوة الآن وسنضاعف هذا الجهد لضمان الأمن في الشمال".

"انتصار حتمي"

في المقابل، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن الشعب الفلسطيني سيحقق قريبا نصرا رائعا وإن حزب الله سيخرج منتصرا من الحرب مع إسرائيل، "وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء".

وأضاف: "لو اجتمعت أميركا وبريطانيا وفرنسا وكل الجبهات المتحالفة مع شياطين العالم فلن يتغلبوا على إرادة حزب الله".

ومنذ الاثنين الماضي، تشن إسرائيل غارات مكثفة هي الأعنف منذ بداية القصف المتبادل مع حزب الله منذ نحو عام، وأسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة نحو 2600 آخرين بجروح، ونزوح عشرات الآلاف من السكان.