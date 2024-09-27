إنذارات واسعة وإصابات في إسرائيل والجيش يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن وقال إنه تمكن من اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي "آرو"، وذلك بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بين ما يسمى تل أبيب الكبرى وشمال إسرائيل في ساعة متأخرة من ليل الخميس، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 17 إسرائيليا أثناء هروبهم نحو الأماكن المحصنة، وأشارت إلى أن بعض الإصابات متوسطة.

واضطرت إدارة مطار بن غوريون -الذي يقع قرب تل أبيب- لإيقاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات لفترة وجيزة بعد تفعيل أنظمة الإنذار، وفقا للإعلام الإسرائيلي.

وأظهرت مشاهد عديدة توقف حركة السيارات في بعض الشوارع وهرولة الإسرائيليين إلى الأماكن المحصنة في تل أبيب عقب إطلاق صفارات الإنذار.

صاروخ أرض أرض

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "عقب إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من اليمن خارج حدود إسرائيل بواسطة صاروخ آرو".

وأضاف البيان أنه "لا تغيير في الوقت الحالي للتوجيهات الدفاعية للجيش".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن قد أطلقت منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري صاروخا باليستيا تمكن من اختراق الأجواء وسقط في بلدة قرب تل أبيب تسمى كفار دانيال وتقع على بعد نحو 6 كيلومترات فقط جنوب شرق مطار بن غوريون.

وذكر الحوثيون أنه صاروخ فرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ2040 كيلومترا في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة. وقالت الجماعة إنه جاء ضمن "المرحلة الخامسة" من عملياتها لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أنهم يمتلكون ترسانة حربية متطورة لا تمتلكها الكثير من الدول.