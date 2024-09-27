حزب الله ينعى القيادي محمد حسين سرور إثر غارة على الضاحية الجنوبية

نعى حزب الله اللبناني القائد العسكري بالحزب محمد حسين سرور بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس.

وقال الحزب في بيان نشر مساء الخميس "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد حسين سرور (الحاج أبو صالح) مواليد عام 1973 من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة بطائرة إف-35 على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قتيلين و15 جريحا في حصيلة أولية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية محمد حسين سرور في هذه الغارة، ووصفه بأنه قائد الوحدة الجوية في حزب الله، كما بث مشاهد قال إنها توثق عملية استهدافه.

وجاءت عملية الاغتيال في خضم أعنف وأوسع هجوم تشنه إسرائيل على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام. وأسفرت الغارات المكثفة عن مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة حوالي 2600 آخرين بجروح ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

واغتالت إسرائيل في الأيام الأخيرة عددا من كبار قادة حزب الله في مقدمتهم إبراهيم عقيل، لكنها أخفقت في اغتيال القيادي علي كركي الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بالرجل الثالث في الحزب.