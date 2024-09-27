فصائل عراقية تعلن مهاجمة هدف في الجولان بالطيران المسيّر

أعلنت فصائل عراقية فجر اليوم الجمعة أنها هاجمت بالطيران المسيّر هدفا في الجولان السوري المحتل في إطار مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي وإسنادها لفلسطين ولبنان.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة 27-9-2024 بالطيران المسيّر هدفا في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وزادت وتيرة هجمات الفصائل العراقية على إسرائيل في الأيام الأخيرة في ضوء التصعيد الإسرائيلي على جبهة لبنان حيث تشن تل أبيب أعنف وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات مع حزب الله اللبناني قبل نحو عام.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر الأربعاء أنها هاجمت ما وصفته بالهدف الحيوي شمال فلسطين المحتلة بصاروخ "الأرقب"، وقبل ذلك أعلنت مهاجمة هدف آخر قرب غور الأردن بالطيران المسيّر.

وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك إنه رصد إطلاق مسيّرة دخلت الأجواء من جهة الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة في الجنوب.

وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.