شهداء في غارات إسرائيلية على الشجاعية والرشيد

واصلت إسرائيل -اليوم الجمعة- غاراتها الجوية والمدفعية على قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في شارع الرشيد وحي الشجاعية ومناطق أخرى من القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخص إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين في شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية من مستشفى المعمداني وصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى نتيجة قصف إسرائيلي.

وأوضح شهود عيان أن مواطنين وطواقم طبية قاموا بنقل 3 جثامين وعدد من الإصابات، أحدهم من شارع الرشيد، واثنين من حي الشجاعية (شرق)، نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من مسيرات إسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ويعد حي الزيتون أكبر أحياء البلدة القديمة بمدينة غزة، والثاني من حيث عدد السكان.

وقد أحبط الحي عدة محاولات من القوات الإسرائيلية لاقتحام جنوب غزة، ويضم الحي عديدا من الأماكن الأثرية التاريخية.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وبالتوازي مع حربها على غزة، تشن إسرائيل حملة اعتداءات يومية في مختلف مدن الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد المئات واعتقال الآلاف وهدم عديد من المنازل وتجريف البنى التحتية.

واليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اشتباكات مع مقاومين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود اعتقلوا اليوم مدرسا فلسطينيا من مدينة نابلس "بشبهة التحريض ودعم تنظيم إرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد قولها.