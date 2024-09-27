أفادت وسائل إعلام روسية بأن القضاء الروسي يحاكم مواطنا أميركيا مسنا (72 عاما) بتهمة القتال كمرتزق لصالح أوكرانيا.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء أن المواطن الأميركي المتهم بالقتال كمرتزق لصالح كييف قيد التوقيف، وأن المحكمة قررت إيداعه السجن لمدة 6 أشهر حتى 25 مارس/آذار 2025.

وقالت إن المسن الأميركي، ويدعى ستيفان هابرد من ولاية ميشيغان الأميركية، قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في حال إدانته.

وأوضحت أن هابرد كان يقيم في أوكرانيا منذ 2014 وأن الشرطة العسكرية الروسية ألقت القبض عليه، وقدمته للقضاء في موسكو.

وتحتجز روسيا عددا من الغربيين، خاصة الأميركيين، في حين تندد واشنطن بعمليات الاحتجاز تلك، وتقول إن روسيا تتخذ المحتجزين "رهائن" لمبادلتهم بعملاء روس موقوفين في الخارج.

ومطلع أغسطس/آب المنصرم، جرت أكبر عملية تبادل للسجناء بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة، شملت صحفيا أميركيا وعنصرا سابقا في الجيش الأميركي، مقابل إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.