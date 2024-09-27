أخبار|روسيا

روسيا تحاكم مسنّا أميركيا بتهمة القتال لحساب أوكرانيا

A picture made available 25 April 2014 shows Ukrainian Special forces take positions at a checkpoint on the main road between Sloviansk and Donetsk in eastern Ukraine, on 24 April 2014. Pro-Russian separatists in eastern Ukraine have seized seven international observers with the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) as well as five Ukrainian soldiers and their bus driver, the Ukrainian Foreign Ministry said on 25 April. The detentions in the eastern city of Sloviansk came after US President Barack Obama and European leaders threatened tougher sanctions against Russia over its actions in Ukraine. The West and Ukraine's interim leaders accuse Russia of backing the separatists.
روسيا تحتجز عددا من الغربيين تتهمهم بالقتال لصالح أوكرانيا خلال الحرب الحالية بين البلدين (وكالة الأنباء الأوروبية)
27/9/2024

أفادت وسائل إعلام روسية بأن القضاء الروسي يحاكم مواطنا أميركيا مسنا (72 عاما) بتهمة القتال كمرتزق لصالح أوكرانيا.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء أن المواطن الأميركي المتهم بالقتال كمرتزق لصالح كييف قيد التوقيف، وأن المحكمة قررت إيداعه السجن لمدة 6 أشهر حتى 25 مارس/آذار 2025.

وقالت إن المسن الأميركي، ويدعى ستيفان هابرد من ولاية ميشيغان الأميركية، قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في حال إدانته.

وأوضحت أن هابرد كان يقيم في أوكرانيا منذ 2014 وأن الشرطة العسكرية الروسية ألقت القبض عليه، وقدمته للقضاء في موسكو.

وتحتجز روسيا عددا من الغربيين، خاصة الأميركيين، في حين تندد واشنطن بعمليات الاحتجاز تلك، وتقول إن روسيا تتخذ المحتجزين "رهائن" لمبادلتهم بعملاء روس موقوفين في الخارج.

ومطلع أغسطس/آب المنصرم، جرت أكبر عملية تبادل للسجناء بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة، شملت صحفيا أميركيا وعنصرا سابقا في الجيش الأميركي، مقابل إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.

المصدر : الفرنسية

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