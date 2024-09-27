رئيس فنزويلا يدعو الجيش لاستخلاص العبر من "بيجر" حزب الله

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش وقوات الأمن في بلاده لاستخلاص العبر من التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات حزب الله، والتكيّف مع الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في المجال العسكري.

وخلال حفل عسكري أقيم أمس الخميس، عرض مادورو تقريرا موجها إلى وزير دفاعه فلاديمير بادرينو لوبيز أعدّه المجلس الوطني للأمن السيبراني بشأن التفجيرات المتزامنة التي استهدفت أجهزة استدعاء "بيجر" واتصال لاسلكي تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الرئيس الفنزويلي وقد ارتدى الزي العسكري إنّ هذا التقرير يحدّد "أسباب الهجوم الذي استهدف أجهزة راديوية وأجهزة استدعاء وأجهزة اتصال لاسلكي وهواتف محمولة من علامة تجارية معيّنة زرعوها لسنوات وهاجموا بواسطتها آلاف المدنيّين".

وأضاف أن "الهجوم تمّ باستخدام أحد مكوّنات الجهاز الذي يحتوي على مادة متفجرة وكذلك باستخدام أقمار اصطناعية، في هذه الحالة أقمار إيلون ماسك. لدينا الكثير من المعلومات من أجهزة الاستخبارات".

وحضّ مادورو الجيش على "فحص كل المعدات التي تمّ شراؤها، وكل المعدات الموجودة، وممارسة أقصى قدر من الأمن السيبراني الشامل وأقصى درجات السلامة".

ماذا حدث؟

وأدّت تفجيرات استهدفت أجهزة استدعاء واتصال كانت لدى عناصر من حزب الله في سبتمبر/أيلول الجاري إلى سقوط 37 قتيلا ونحو 3 آلاف جريح.

وسبق لمادورو أن طلب من أعضاء حكومته وأنصاره عدم قبول أجهزة إلكترونية كهدايا.

كما أمر الرئيس الفنزويلي القوات المسلحة "بإعادة تنظيم وتكييف العمليات الاستخباراتية" للتكيّف "مع الظروف الجديدة للقرن الحادي والعشرين".

ورحّب مادورو بالتقدّم المحرز في مجال تطوير المسيّرات.

وقال "نحن نعمل بسرعة على تطوير قدرات المسيّرات للدفاع الوطني، ويجب أن يكون لدينا دفاع مضادّ للطائرات المسيّرة في جميع الأهداف الحيوية، المطارات والموانئ.. هذا أمر مهمّ للغاية".