أخبار|فنزويلا

رئيس فنزويلا يدعو الجيش لاستخلاص العبر من "بيجر" حزب الله

Handout picture released by Venezuelan Presidency shows Venezuelan president Nicolas Maduro during an event at Fuerte Tiuna military complex in Caracas on September 26, 2024. - Maduro said on September 26, the country is moving forward with an anti-drone system that will be installed in ports, airports and key sites, while asking security forces to "adapt" to new forms of attacks. (Photo by Handout / Venezuelan Presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VENEZUELAN PRESIDENCY " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
مادورو خلال احتفال عسكري في العاصمة كراكاس (الفرنسية)
27/9/2024

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش وقوات الأمن في بلاده لاستخلاص العبر من التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات حزب الله، والتكيّف مع الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في المجال العسكري.

وخلال حفل عسكري أقيم أمس الخميس، عرض مادورو تقريرا موجها إلى وزير دفاعه فلاديمير بادرينو لوبيز أعدّه المجلس الوطني للأمن السيبراني بشأن التفجيرات المتزامنة التي استهدفت أجهزة استدعاء "بيجر" واتصال لاسلكي تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الرئيس الفنزويلي وقد ارتدى الزي العسكري إنّ هذا التقرير يحدّد "أسباب الهجوم الذي استهدف أجهزة راديوية وأجهزة استدعاء وأجهزة اتصال لاسلكي وهواتف محمولة من علامة تجارية معيّنة زرعوها لسنوات وهاجموا بواسطتها آلاف المدنيّين".

وأضاف أن "الهجوم تمّ باستخدام أحد مكوّنات الجهاز الذي يحتوي على مادة متفجرة وكذلك باستخدام أقمار اصطناعية، في هذه الحالة أقمار إيلون ماسك. لدينا الكثير من المعلومات من أجهزة الاستخبارات".

وحضّ مادورو الجيش على "فحص كل المعدات التي تمّ شراؤها، وكل المعدات الموجودة، وممارسة أقصى قدر من الأمن السيبراني الشامل وأقصى درجات السلامة".

ماذا حدث؟

وأدّت تفجيرات استهدفت أجهزة استدعاء واتصال كانت لدى عناصر من حزب الله في سبتمبر/أيلول الجاري إلى سقوط 37 قتيلا ونحو 3 آلاف جريح.

وسبق لمادورو أن طلب من أعضاء حكومته وأنصاره عدم قبول أجهزة إلكترونية كهدايا.

كما أمر الرئيس الفنزويلي القوات المسلحة "بإعادة تنظيم وتكييف العمليات الاستخباراتية" للتكيّف "مع الظروف الجديدة للقرن الحادي والعشرين".

ورحّب مادورو بالتقدّم المحرز في مجال تطوير المسيّرات.

وقال "نحن نعمل بسرعة على تطوير قدرات المسيّرات للدفاع الوطني، ويجب أن يكون لدينا دفاع مضادّ للطائرات المسيّرة في جميع الأهداف الحيوية، المطارات والموانئ.. هذا أمر مهمّ للغاية".

المصدر : الفرنسية

إعلان