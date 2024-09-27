نُفّذ أمس الخميس حكمان بالإعدام في حق سجينين، الأول في أوكلاهوما عن طريق حقنة قاتلة والثاني في ألاباما عبر استنشاق النيتروجين، وهو أسلوب يُستخدم للمرة الثانية فقط في العالم.

وارتفع بذلك عدد أحكام الإعدام المُنفذة في الولايات المتحدة عام 2024 إلى 18، بينها 5 في أقل من أسبوع.

وأُعدم إيمانويل ليتلجون (52 عاما)، بحقنة قاتلة في أوكلاهوما بسبب قتله كينيث ميرز خلال عملية سطو على متجر صغير عام 1992، رغم أنه دأب على نفي مسؤوليته عن الحادثة.

وقال المدعي العام للولاية جنتنر دروموند في بيان: "لقد تم تحقيق العدالة في مقتل كينيث ميرز"، مضيفا أن عائلة الضحية "انتظرت 32 عاما".

وألقى كل من إيمانويل ليتلجون وشريكه في عملية السطو "غلين بيثاني" المسؤولية على الآخر في جريمة القتل.

ودين الرجلان بالقتل، لكنّ حكما بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط صدر في حق بيثاني، بينما حكم على ليتلجون بالإعدام.

وبعد استنفاد الطعون الأخيرة التي قدمها، بات مصير الرجل بين يدي حاكم ولاية أوكلاهوما الجمهوري كيفن ستيت، الذي لم يمارس سلطته في العفو سوى مرة واحدة فقط.

وفي أغسطس/آب، أوصى مجلس العفو في الولاية بتخفيف الحكم الصادر بحق ليتلجون، رغم معارضة بعض أفراد عائلة الضحية.

إعدام بالنيتروجين

أما آلان ميلر المحكوم عليه بالإعدام في ألاباما لقتله 3 من زملائه عام 1999، فتم إعدامه في سجن أتمور عن طريق استنشاق النيتروجين.

واستخدمت طريقة الإعدام هذه للمرة الأولى في العالم في ألاباما خلال يناير/كانون الثاني، على كينيث سميث، ونددت بها الأمم المتحدة وشبهتها بأحد أشكال "التعذيب".

وكانت محاولة سابقة لإعدام آلان ميلر بحقنة قاتلة في سبتمبر/أيلول 2022 قد ألغيت في اللحظة الأخيرة، بسبب صعوبة تزويده بالتنقيط الوريدي لحقنه بالمحلول القاتل خلال الوقت المحدد قانونا.

وسبق أن أُلغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية أميركية من أصل 50. وتلتزم 6 ولايات أخرى (أريزونا، كاليفورنيا، أوهايو، أوريغون، بنسلفانيا، تينيسي) بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بقرار من الحاكم.