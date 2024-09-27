قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك اتفاقا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للسلطة في شمال الضفة الغربية، لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.

يأتي ذلك وسط تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة، حيث ينفذ الاحتلال يوميا اقتحامات واعتقالات بحق الفلسطينيين.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم بتفجير عبوات ناسفة تمت مصادرتها في مدينة طوباس، كانت معدة للتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال".

وفي وقت سابق، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية بالتوقف عما سمتها السلوكيات المشبوهة، ودعتها لدفع عناصر الأجهزة الأمنية للانخراط في التصدي للاحتلال الإسرائيلي بدل ملاحقة المقاومين.

وقالت حماس "ندعو قيادة السلطة لوقف السلوكيات المشبوهة المرفوضة والعمل على دفع الأجهزة الأمنية للانخراط في المقاومة".

وأضافت الحركة أن "استمرار أجهزة السلطة بالضفة في ملاحقة المقاومين تساوق كامل مع الاحتلال ومشاركة في العدوان على شعبنا".

وبشكل يومي، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات في مدن الضفة الغربية، مما أدى لسقوط مئات الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت حماس إن استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية في ملاحقة المقاومين، ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات هو تناغم مع الاحتلال.

ودعت الحركة قيادة السلطة إلى وقف "تغول الأجهزة الأمنية" على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإلى دعم جهود تحقيق الوحدة.