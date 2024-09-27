دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى لتولي قيادة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة ذلك بعد ما يقرب من 80 عاما من القيادة الذكورية، وفق وصفها.

وقالت بيربوك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، "تشكل النساء نسبة 50% من كل دولة، ولكن على مدى 80 عاما لم يكن لهذه المنظمة أمين عام من النساء".

وأضافت "لذا، إذا كانت هذه المنظمة تدعو إلى المساواة والعدالة في العالم، فقد حان الوقت لإظهار ذلك هنا في نيويورك".

وقالت بيربوك "يجب أن يكون الأمين العام المقبل لهذه المنظمة امرأة".

وحتى الآن، تولى 9 رجال رئاسة هذه المنظمة العالمية، بما في ذلك الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية في عام 2026، وسبق له الإعلان عن دعمه لأن تكون خليفته امرأة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن أروقة الأمم المتحدة تشهد أحاديث عن احتمال كبير لانتخاب شخص من دول الجنوب، حيث برزت ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس بوصفها أحد المتنافسين المحتملين.