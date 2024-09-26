يديعوت أحرونوت: حزب الله لم يفعّل 10% من قوته

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الضربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي في لبنان لا تعني أن حزب الله فقد قدرته على إيلام إسرائيل بشدة.

وأضافت الصحيفة أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن حزب الله لم يفعّل 10% من قوته حتى الآن لاعتبارات خاصة به، وأنه يخطط للرد على الضربات الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله -اليوم الخميس- أنه قصف مستوطنة كريات موتسكين، ومواقع عسكرية بمدينة حيفا شمالي إسرائيل، ‏برشقات من الصواريخ.

ويشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 640 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى ونحو 390 ألف نازح.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر الموساد بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر طرفي الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.