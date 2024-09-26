مقتل 23 سوريًا في غارة إسرائيلية على بلدة شرق لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية -اليوم الخميس- إن 23 سوريًا قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدة يونين في سهل البقاع شرق لبنان.

وأضافت الوكالة -نقلا عن رئيس بلدية يونين- أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 لبنانيين بجراح طفيفة.

وتابعت أن الضحايا عمال سوريون كانوا يستأجرون مبنى بالقرب من محطة للمحروقات.

وفي نفس الإطار، أفاد ناشطون لبنانيون وسوريون أن بين القتلى العديد من الأطفال والنساء.

وكانت حصيلة سابقة نشرتها الصحة اللبنانية أفادت بمقتل 20 شخصا بينهم 19 سوريًا في الغارة على يونين.

وقد عملت فرق الإنقاذ ساعات طولة لانتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المدمر.

آثار شن طائرات الاحتلال غارة على بلدة يونين في البقاع pic.twitter.com/uerLd2VOQ1 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2024

وكانت عدة بلدات وقرى في منطقتي بعلبك والهرمل بالبقاع اللبناني قد تعرضت الليلة الماضية لغارات عنيفة أوقعت عشرات الضحايا.

وفي تطور آخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف اليوم معبر "مطربا" على الحدود مع سوريا مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدريين أمنيين أن 15 ألف سوري و6 آلاف لبناني عبروا الحدود إلى سوريا هربا من القصف الإسرائيلي.

وقد بدأت إسرائيل الاثنين الماضي عدوانا جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد على ألفين.

ودفع الجيش الإسرائيلي بقوات إلى الحدود مع لبنان تمهيدا لاجتياح بري محتمل بذريعة إبعاد حزب الله عن المنطقة وتجريده من قدراته العسكرية الرئيسية.