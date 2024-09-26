محادثات أميركية إسرائيلية لهدنة بلبنان وأوستن يحذر من حرب شاملة

قال البيت الأبيض إن المحادثات بشأن اقتراح وقف إطلاق النار ستستمر اليوم الخميس في نيويورك بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، رغم تقارير تحدثت عن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الموافقة على اقتراح هدنة أميركي، وسط تحذير وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من حرب شاملة.

وكانت الولايات المتحدة أطلقت فجر الخميس مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لمدة 21 يوما من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن محادثات وقف إطلاق النار المحتمل مع حزب الله هي الدافع لسفر نتنياهو إلى نيويورك.

كما نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن أن نتنياهو لا يريد الانجرار لغزو بري ربما يقوض إنجازات الجيش الإسرائيلي، وأنه يدعم وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والمقربين منه شاركوا بشكل مباشر في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

لكن صحيفة هآرتس قالت نقلا عن مصادر إن نتنياهو تراجع عن الموافقة على اقتراح الهدنة الأميركي بعد انتقادات داخل حكومته.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية مصدومة من تراجع نتنياهو عن ما وصفتها بالتفاهمات الصامتة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان.

وبهذا الشأن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن لم تتخل بعد عن مبادرة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاقتراح لم يتضمن تاريخا لبدئه.

وقال البيت الأبيض إن البيان الذي أصدره أمس مع حلفاء الولايات المحدة وشركائها بشأن لبنان مفاده أنهم لا يؤمنون بحرب شاملة، مشيرا إلى أن ذلك البيان كان دعوة واضحة لوقف إطلاق نار مؤقت لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.

وأكد البيت الأبيض أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يعقدون محادثات مستمرة بشأن لبنان في نيويورك الخميس.

وفي الإطار ذاته نقل موقع بلومبيرغ عن وزراء دفاع الولايات المتحدة لويد أوستن، وبريطانيا جون هيلي، وأستراليا ريتشارد مارلز قولهم خلال مؤتمر صحفي في لندن الخميس إن "وقف إطلاق النار ممكن رغم رفض إسرائيل مقترح بايدن".

أوستن والالتزام بدعم إسرائيل

وخلال المؤتمر الصحفي صرح أوستن بأن الوضع في لبنان وشمال إسرائيل "مقلق للغاية"، وحذر من خطر اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل قد تكون "مدمرة" لكلا البلدين.

وأضاف أن الوضع الراهن في إسرائيل ولبنان قد يؤدي إلى نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة.

وتابع أوستن "لذلك دعوني أوضح.. بوسع إسرائيل ولبنان اختيار مسار آخر، وعلى الرغم من التصعيد الحاد في الأيام القليلة الماضية، فإن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما".

وأردف أن أسرع طريق أمام إسرائيل لتحقيق هدفها بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم هو الدبلوماسية. وكانت إسرائيل تعهدت بتأمين الشمال وإعادة الآلاف من السكان إلى منازلهم بعد أن أخلوها بسبب ضربات حزب الله عبر الحدود.

وعند سؤاله عن الخطوط الحمراء لدعم واشنطن لإسرائيل، رد أوستن بأن الولايات المتحدة لن تغير التزامها بمساعدة إسرائيل في حماية نفسها وسيادة أراضيها.

وقال "نحن ملتزمون منذ البداية بمساعدة إسرائيل وتقديم الأشياء الضرورية لهم ليتمكنوا من حماية سيادة أراضيهم ولم يتغير ذلك ولن يتغير في المستقبل".

من جهتها قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن الدورة التصعيدية بين اسرائيل وحزب الله خطيرة للغاية وتستدعي عملاً دبلوماسياً عاجلاً لمنعها من الانزلاق نحو حرب.

وفي لقاء مع الجزيرة -على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك- أضافت ليف إن بلادها وعبر البيان الذي أصدرته مع شركائها بهذا الشان، تقود مسعى للتوصل لحل دبلوماسي يخفض التوتر ويسمح بعودة المدنيين على كلا جانبي الحدود لمناطقهم.

وأعلنت إسرائيل اليوم الحصول على حزمة مساعدات بقيمة 8.7 مليارات دولار من الولايات المتحدة لدعم جهودها العسكرية الحالية والحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة.