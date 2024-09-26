للمرة الأولى.. سفينة حربية يابانية تعبر مضيق تايوان

عبرت سفينة حربية يابانية مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه، وفق ما أعلنته وسائل إعلام يابانية الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام محلية أخرى إن السفينة الحربية عبرت الممر البحري أمس الأربعاء، ولم يصدر في الحال من وزارة الدفاع اليابانية أيّ تأكيد بشأن هذا العبور.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها خلال السنوات الأخيرة سفن عسكرية أميركية وأوروبية تأكيدا منها على أنّ المضيق هو ممر بحري دولي، في حين تعتبره بكين واقعا بالكامل تحت ولايتها القضائية، كونه يفصل البر الصيني عن جزيرة تايوان التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية -اليوم الخميس- أنها رصدت حول الجزيرة 43 طائرة عسكرية و8 سفن حربية صينية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن هذه التحركات حدثت خلال فترة 24 ساعة انتهت عند الساعة 06:00 من صباح الخميس. وتابعت "لقد رصدنا الوضع وتعاملنا معه كما ينبغي".

وزادت واشنطن وحلفاؤها في الآونة الأخيرة من عبور سفنهم لمضيق تايوان، الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا، لتعزيز وضعه بوصفه ممرا مائيا دوليا، مما أثار غضب بكين.