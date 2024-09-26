قطر تنجح مجددا في لمّ شمل أطفال روس وأوكرانيين بعائلاتهم

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، أن دولة قطر نجحت في لمّ شمل 10 أطفال أوكرانيين و4 أطفال روس بعائلاتهم.

وقال الأنصاري -خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية- إن الاتفاق تم في إطار الوساطة التي تقوم به بلاده للمّ شمل الأطفال المتأثرين بالحرب بين روسيا وأوكرانيا مع عائلاتهم.

وأضاف أن هذه الوساطة مستمرة منذ شهور وأسفرت عن إعادة 48 طفلا من روسيا و43 آخرين من أوكرانيا، مشيدا بالتعاون بين الطرفين لضمان وصول هؤلاء الأطفال إلى ذويهم وتجنيبهم تبعات الحرب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الاتفاق الجديد جاء نتيجة الجهد القطري الكبير لتحقيق السلام بشكل عام، والاهتمام الكبير بهذه القضية تحديدا، منذ اليوم الأول لهذه الحرب، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تحقيق وصناعة السلام.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : قطر تنجح في لم شمل 14 طفلا روسيا وأوكرانيا بعائلاتهم 🔗لقراءة المزيد : https://t.co/czdpM7WQcT#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/jPQFWZWABM — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 26, 2024

وأوضح الأنصاري أنه على غرار ما جرى سابقا، يتم استقبال الأطفال في سفارة دولة قطر بموسكو ومن ثم متابعة وصولهم إلى وجهاتهم النهائية والتحاقهم بذويهم تحت إشراف قطري.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أُعيد عشرات الأطفال الروس والأوكرانيين إلى ذويهم بفضل الوساطة القطرية، وفي أبريل/نيسان الماضي استضافت قطر عائلات استعادت أطفالها، وذلك لتمكينها من الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

وخلال الشهر ذاته، استضافت الدوحة لأول مرة جولة مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بهذا الشأن، وقد لقيت الوساطة القطرية إشادة من الطرفين الروسي والأوكراني.