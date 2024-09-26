قطر تقدم 100 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة

أعلنت وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر، اليوم الخميس، تقديم 100 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الخاطر -في كلمة ألقتها خلال اجتماع بشأن دعم الأونروا على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- إن هذا المبلغ سيغطي مختلف مجالات الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك دعم الأونروا التي تؤدي دورا أساسيا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت إلى أن دولة قطر كانت تعهدت في بداية العام الجاري بتقديم 25 مليون دولار للوكالة، وستستمر في دعمها.

وقالت الوزيرة القطرية إن بلادها فخورة بأن تكون من بين الدول الأولى التي وقعت على بيان الالتزامات المشتركة تجاه الوكالة الأممية وتدعو كل الدول للانضمام لهذه التعهدات.

وأكدت لولوة الخاطر أن دولة قطر ستواصل دعم الأونروا في تخفيفها لمعاناة الفلسطينيين وتقديمها المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع مبدأ التضامن مع الأشقاء في فلسطين.

ونددت الخاطر بأي إجراءات تهدف إلى إدراج أي منظمة أممية، بما في ذلك الأونروا، على لائحة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن الإجراءات الممنهجة من جانب إسرائيل ضد الوكالة تستدعي أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات لدعم الأونروا.

وأشادت الوزيرة القطرية بعمل طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووصفته بالبطولي، وعبرت عن تعازيها لموظفيها الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.

يذكر أن الأونروا تتعرض لحملة شرسة من جانب إسرائيل التي تسعى لوقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو/تموز الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الوكالة "منظمة إرهابية".