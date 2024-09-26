أنباء متضاربة وردود إسرائيلية متباينة بشأن مقترح الهدنة بين إسرائيل وحزب الله

تناقلت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أنباء متضاربة عن مبادرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعربية وتقضي بالدخول في هدنة تدوم 21 يوما وتفضي إلى تسوية سياسية.

كما أثار الحديث عن المقترح ردود فعل متباينة في الداخل الإسرائيلي، فقد قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن على إسرائيل أن تعلن أنها تقبل مقترح وقف إطلاق النار "لكن لمدة 7 أيام فقط ".

كما أكد على أن أي اقتراح يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم فورا ويؤدي لتجديد مفاوضات صفقة الأسرى في غزة، مشددا على ضرورة رفض أي اتفاق لا يتضمن إبعاد حزب الله عن حدود إسرائيل الشمالية.

إدارة بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.. ما فرص نجاحها؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/wJoHrAd7mA — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 25, 2024

استسلام حزب الله

في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن السبيل الوحيد لإعادة السكان والأمن إلى الشمال هو "استسلام حزب الله أو الحرب"، مؤكدا على أن المعركة يجب أن تنتهي بسحق الحزب وحرمانه من القدرة على المس بسكان الشمال.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير المستوطنات قوله إنه "لا يوجد تفويض أخلاقي بوقف إطلاق النار لا لـ21 يوما ولا 21 ساعة".

كما قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار دون أي تنازل ملموس من جانب حزب الله "خطأ جسيم"، وفق ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أعضاء بحزب الليكود الحاكم قولهم إنه "إذا ذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف إطلاق النار فسنعيد النظر في تصويتنا على إقرار الميزانية".

أنباء متضاربة

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولون أميركيون لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل وحزب الله لم يوقعا بعد على اقتراح وقف القتال، فيما قال مسؤولون آخرون لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ "خلال ساعات قليلة".

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية -نقلا عن مصدر في ديوان نتنياهو- أن ثمة ضوء أخضر لوقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات، وأن نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية المحادثات الجارية.

كما قالت صحيفة واشنطن بوست -نقلا عن مسؤولين أميركيين- إن هناك تفاؤلا أميركيا بتوقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما.

وأضاف المسؤولون أن حزب الله لن يوقع بشكل مباشر على الاتفاق، لكنهم يتوقعون أنه إذا وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق فستتمكن من إقناع الحزب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بإدارة الرئيس جو بايدن أن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان جهد شامل لمنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية، وأن جهود التوسط لوقف إطلاق النار بدأت جديا بالنسبة لواشنطن.

وعبر مسؤولون أميركيون آخرون للشبكة عن أملهم في أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى الدفع باتفاق في غزة.

وذكرت وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أنه يشعر بعد محادثات مع الأطراف أن الوقت حان للدعوة لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن قيادات حزب الله لا تزال تعتقد أن إسرائيل مترددة بخصوص مسألة الغزو البري.

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول التصعيد في لبنان للتحذير من اتساع رقعة الصراع والوصول لنقطة اللاعودة، وللتوصل إلى وقف لإطلاق النار| تقرير: بيسان أبو كويك#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/tbTALdwOdz — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 26, 2024

مبادرة مشتركة

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أطلقت في وقت سابق اليوم مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لمدة 21 يوما من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.

وقال الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك نشر فجر اليوم "لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب مزيد من التصعيد عبر الحدود".

وقالت الدول الموقعة على البيان المشترك "لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".

ووصف مسؤول أميركي رفيع المستوى هذا النداء المشترك بأنه "اختراق مهم"، وقال في تصريحات للصحفيين إن واشنطن تأمل أن تؤدي هذه الخطوة أيضا إلى تحفيز الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.