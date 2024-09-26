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عاجل | الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حليفة يدعون لوقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل
26/9/2024-|آخر تحديث: 26/9/202405:36 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
- الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حليفة يدعون لوقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل
- بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة: الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع
- الدول الموقعة على البيان المشترك: مستعدون لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل
المصدر : الجزيرة + وكالات