إعلام الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال قيادي بحزب الله

قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله.

وذكر المراسل أن الغارة التي نفذت بطائرة إف-35 وقعت على منطقة القائم بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أن فرق الإنقاذ والإسعاف تدخل إلى المبنى المستهدف، وأن أضرارا مادية جسيمة وقعت بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ما وصفتها بعملية الاغتيال في بيروت استهدفت قائد الوحدة الجوية للمسيّرات في حزب الله.

ونقلت عن مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هدف تلك الغارة قائد كبير في حزب الله.

وأضافت أن استهداف القيادي بحزب الله تم بطائرة إف-35، وأنه وقع قرب مكان اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، بالضاحية الجنوبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بالمقرب من حزب الله أن "الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد وحدة المسيّرات في حزب الله محمّد سرور الملقب بأبو صالح، من دون أن يتضح مصيره بعد".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه شنّ "ضربات دقيقة"، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأنها.