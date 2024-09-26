رشّ مبنى الخارجية الدانماركية بطلاء أحمر وكتابة عبارات مناهضة لإسرائيل

تعرّض مبنى وزارة الخارجية الدانماركية للرش بطلاء أحمر وكتابة عبارات مناهضة لإسرائيل تدعو إلى مقاطعتها.

وقالت شرطة كوبنهاغن إن مبنى الخارجية تعرّض للتخريب عبر رسومات غرافيتي سياسية، مشيرة إلى أنها تحقق في المسألة.

وكُتبت على المبنى خلال الليل عبارات "قاطعوا إسرائيل" و"إسرائيل تقتل أطفالا". وأظهرت صور نشرتها وكالة "رويترز" عمّال تنظيف يقومون بإزالة الطلاء والكلمات الموجودة على الواجهة.

ولم تعلّق وزارة الخارجية الدانماركية على هذا العمل حتى الآن.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم أميركي مطلق، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

كما أنها تشن لليوم الرابع على التوالي عشرات الغارات على لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص حتى الآن، إلى جانب نزوح أكثر من 90 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة. وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأنّ 22 ألف شخص من بين هؤلاء توجّهوا إلى سوريا.

وكانت إسرائيل أعلنت في منتصف سبتمبر/أيلول أنها تنقل "مركز ثقل" عملياتها شمالا نحو الحدود اللبنانية، للسماح بعودة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين إلى المنطقة التي يهاجمها حزب الله بشكل يومي منذ بدء النزاع في غزة.