جنرال إسرائيلي متقاعد: بلادنا تسير نحو الضياع

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك إن المستويين السياسي والعسكري يقودان إسرائيل "نحو الضياع عبر طريق لا مخرج منه".

وأوضح بريك أنه رغم الإنجازات التكتيكية أمام حزب الله في لبنان، فإن وضع إسرائيل الإستراتيجي يتدهور أمنيا واقتصاديا، وكذلك علاقاتها مع دول العالم.

وأضاف أن حزب الله، رغم استهداف أسلحته وقياداته، فلا تزال صواريخه مستمرة دون توقف في تدمير كل جزء من شمال إسرائيل.

وشدد بريك على أن الطريق الوحيد أمام إسرائيل هو التوصل لصفقة تبادل، ووقف الحرب بقطاع غزة، على أمل أن يوقف حزب الله إطلاق النار.

يشار إلى أنه منذ صباح الاثنين الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 2500 بجروح، في حين تشير تقديرات رسمية إلى نزوح قرابة 400 ألف شخص.

في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية ومناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها متسببة في وقوع خسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي للشهر الـ11 على التوالي عدوانه على قطاع غزة، مما خلّف 41 ألفا و495 شهيدا، بالإضافة إلى 96 ألفا و6 مصابين، فضلا عن أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة.