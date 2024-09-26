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تحرك بالكونغرس الأميركي لحجب أسلحة بـ20 مليار دولار عن إسرائيل

NASHUA, NH - DECEMBER 13: Democratic presidential candidate, Sen. Bernie Sanders (I-VT), speaks during his event at Nashua Community College on December 13, 2019 in Nashua, New Hampshire. The Iowa Caucuses are less than two months away. Scott Eisen/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
السيناتور الأميركي المستقل بيرني ساندرز (الفرنسية-أرشيف)
26/9/2024

قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح السيناتور ساندرز -في بيان نشره الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال إن "إرسال مزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو المتطرفة غير أخلاقي وغير قانوني"، مؤكدا أن "الأسلحة الأميركية مسؤولة عن عدد هائل من القتلى المدنيين في غزة".

وأضاف ساندرز "علينا أن ننهي تواطؤنا في هذه الفظائع".

واتهم السيناتور الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة وتجنب الملاحقة القضائية بتهم الفساد.

وقال إن نتنياهو يقدم مطالب جديدة في كل مرة يبدو فيها اتفاق وقف إطلاق النار وشيكا.

كما أشار إلى أن حكومة نتنياهو أشرفت على موجة قياسية من التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، واتهمها أيضا بإطلاق العنان لموجة من العنف في الضفة أدت إلى مقتل المئات.

ومنذ نحو عام تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم واسع من الولايات المتحدة التي أقامت جسرا جويا وبحريا لإمدادها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.

وأدت الحرب التي يصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة 96 ألفا بجروح وتدمير قرابة 70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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