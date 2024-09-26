الجزيرة تحصد جائزتين من جوائز "إيمي"

فازت شبكة الجزيرة الإعلامية بجائزتين من جوائز إيمي تقديرا لوثائقياتها الاستقصائية وتغطيتها من مناطق النزاع والحروب. وأعلن عن الفائزين بجوائز الدورة الـ45 من جوائز الإيمي للأخبار والوثائقيات، مساء أمس الأربعاء، في نيويورك.

وحصد برنامج بيسان عودة من غزة لقناة AJ+ بالإنجليزية جائزة إيمي للأخبار عن فئة القصص الإخبارية القصيرة، ونال برنامج "فولت لاينز" للجزيرة الإنجليزية جائزة إيمي للأخبار عن فئة قضايا المناخ والبيئة.

وتميز برنامج "أنا بيسان من غزة، وما زلت على قيد الحياة" بنقل يوميات سكان القطاع ومعاناتهم إلى العالم، في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونال البرنامج إشادة واسعة من قبل منصات إعلامية دولية، وحصد جوائز مرموقة.

وقالت ديمة الخطيب مديرة قنوات AJ+: "هذه الجائزة تمثل تكريما لكل الصحفيين الفلسطينيين الشباب وشهادة باحترافهم. لقد نجح برنامج بيسان عودة في إضفاء طابع إنساني على التغطية الصحفية لما يجري في فلسطين، بعد عقود من التجاهل من قبل وسائل إعلام معروفة. إن الفوز بهذه الجائزة انتصار لإنسانية الفلسطينيين. ونفخر بهذه اللحظة المشرقة وسط ظلمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وبيسان ستستمر في التغطية".

من جهتها، علقت بيسان عودة على هذا الفوز قائلة: "كلنا نعرف الحقيقة، لكن خوفنا يقوّض قدرتنا على الصدح بها، وأحيانًا يدفعنا حتى لإخفائها، لكن تذكروا أن العالم دون احتلال عالم دون خوف، والحقيقة هي السبيل الوحيد لنتحرر من الخوف".

وسبق أن فاز برنامج بيسان عودة بجوائز دولية أخرى منها جائزة بيبودي، وجائزة إدوارد آر مورو.

من جانبه، توج برنامج "فولت لاينز" للجزيرة الإنجليزية بجائزة إيمي عن وثائقي "صائدو زعانف القرش"، الذي يكشف التعديات التي تتعرض لها المحيطات والمخاطر التي تتهدد الحياة البحرية.

وقال عيسى علي، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية بالوكالة: "مسرورون بالفوز بهذه الجائزة المرموقة، لأنها تمثل تقديرا مهما للعمل الصحفي المتميز الذي نقوم به، وتزداد أهمية هذا التكريم في ظل ما تواجهه الصحافة اليوم من تحديات، هذه الجائزة كذلك اعتراف من خبراء المهنة بتميز صحافيينا ومنتجينا".

من جهتها، قالت ليلى العريان، المنتجة التنفيذية لبرنامج فولت لاينز: "نشكر الأكاديمية وأعضاء لجنة تحكيم جوائز إيمي على هذا التشريف. فقد سعينا من خلال وثائقي "صائدو زعانف القرش" إلى تسليط الضوء على الخطر الذي يسببه الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك، ويبرز الفيلم شجاعة المدعية إيفلين لا مدريد، التي تتعقب المتورطين في هذه التجارة غير القانونية، وأشكر زملائي في فريق الإنتاج، وإدارة الشبكة على ما وفرته لنا من تسهيلات وموارد لإنجاز أعمال بهذا المستوى".

ويضم فريق عمل وثائقي "صائدو زعانف القرش" كلا من جوش راشينغ، وجيريمي يونغ، وليلى العريان، ورودريغو غالدوس، وديل فالي، وورويك ميد، وجيريمي راف، ولينوس بيرجمان، وبمشاركة رافي مصطفى وأنابيل روجاس.

وكانت قناة الجزيرة الإنجليزية قد حصدت عددا من جوائز الإيمي في السنوات الماضية، لوثائقيات أنتجت ضمن برنامجي فولت لاينز وويتنس.