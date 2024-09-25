23 شهيدا بغزة وعمليات جديدة للقسام شرق رفح

أكدت مصادر طبية للجزيرة استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، في حين نفذت كتائب القسام عمليات جديدة ورفضت وزارة الصحة بغزة استلام جثامين 88 شهيدا أرسلتها إسرائيل عبر شاحنة إلى قطاع غزة.

وقد استشهد فلسطينيان إثر غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس، وبلدة النصر شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 3 شهداء بعد قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في شارع صلاح الدين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت فرق الإسعاف جثامين الشهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وقال المراسل إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

عمليات للمقاومة

بالمقابل، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لاستهداف مقاتليها رتلا من الآليات الإسرائيلية شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وفي العملية التي أطلق عليها اسم "كمين بشائر النصر" قامت كتائب القسام بتوزيع المهام على 3 مجموعات، وأظهرت المشاهد التي حصلت عليها قناة الجزيرة أحد المقاتلين وهو يشرح تفاصيل تنفيذ العملية في منطقة المقتلة وفي مكان تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمنت المشاهد خطوط تقدم إمداد قوات الاحتلال على شارع معبر رفح وباتجاه شرق منطقة التنور.

وأظهر مقطع الفيديو عملية رصد الآليات لمنطقة الكمين، ثم استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105".

كما تضمنت المشاهد استهداف جرافة "دي 9" الأولى بقذيفة "الياسين 105″، ثم استهداف جرافة "دي 9" الثانية بقذيفة "الياسين 105".

كما أظهر المقطع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء جنوده من المنطقة المستهدفة.

وكانت القسام قد أعلنت أول أمس الاثنين إيقاع آليات عسكرية إسرائيلية في "كمين محكم" معد مسبقا شرق مدينة رفح.

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا 3 جرافات عسكرية من نوع "دي 9″ ودبابتين من نوع ميركافا أثناء مرورها على مفترق جورج الشرقي بمدينة رفح باستخدام قذائف" الياسين 105″وعبوات العمل الفدائي.

88 جثمانا مجهول الهوية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول حاوية من الجانب الإسرائيلي تضم نحو 88 جثمانا مجهول الهوية لفلسطينيين من القطاع.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- إنها أوقفت إجراءات استلام الجثامين إلى حين استكمال البيانات والمعلومات حولها ليتمكن ذووهم من التعرف عليهم.

وناشدت الصليب الأحمر الدولي القيام بمهامه بخصوص استلام وتسليم الجثامين لتوفير بيانات كل منها والمناطق التي أُخذت منها.

وفي أحدث حصيلة لأرقام الضحايا في غزة؛ أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و495 شهيدا، و96 ألفا و6 مصابين.

وقالت الوزارة -في تقريرها الإحصائي لليوم الـ355 من الحرب- إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع المحاصر، وصل منها للمستشفيات جثث 28 شهيدا، و85 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت -إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء- إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة.