هجوم جوي يستهدف طرطوس السورية

نقلت رويترز عن مصادر بالجيش السوري قولها إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ يشتبه أنها إسرائيلية كانت تستهدف مدينة طرطوس الساحلية على البحر المتوسط، وذلك بعد أن قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات.

وأعلنت حسابات مقربة من النظام السوري، أمس الثلاثاء، أن طائرات إسرائيلية نفذت غارات جوية على عدة نقاط في محافظة طرطوس غربي البلاد. وذكرت تلك الحسابات أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للغارات.

ولم يصدر أي بيان رسمي من دمشق أو إسرائيل حول الموضوع.

وتنتشر في محافظة طرطوس وريفها مجموعات مسلحة مدعومة من قبل إيران إلى جانب عناصر من حزب الله اللبناني، وفق وكالة الأناضول.

ومنذ عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت أهدافا لقوات النظام السوري وأخرى لحزب الله أو مجموعات تقول إنها موالية لإيران، وطال القصف مرارا مطاري دمشق وحلب، مما ألحق أضرارا بهما وأخرجهما أحيانا عن الخدمة. ولا تعلق تل أبيب عادة على تنفيذ تلك الغارات.