مصرع 4 من أفراد الجيش الإماراتي وإصابة 9 إثر تعرضهم لحادث
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية -اليوم الأربعاء- أن 4 من أفراد الجيش لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون إثر تعرضهم لحادث.
وقالت الوزارة -عبر بيان لها- إن "4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا وأُصيب 9 آخرون مساء الثلاثاء إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة"، دون أن توضح تفاصيل عن طبيعة الحادث.
ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.
ولفتت إلى أن المصابين يتلقون "الرعاية الصحية اللازمة"، متمنية لهم الشفاء العاجل.
تنعى وزارة الدفاع عددًا من رجالها البواسل وتتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى "أسر الشهداء" سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
وتعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب… pic.twitter.com/I5JoUQTlSs
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) September 25, 2024