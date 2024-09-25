مصرع 4 من أفراد الجيش الإماراتي وإصابة 9 إثر تعرضهم لحادث

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية -اليوم الأربعاء- أن 4 من أفراد الجيش لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون إثر تعرضهم لحادث.

وقالت الوزارة -عبر بيان لها- إن "4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا وأُصيب 9 آخرون مساء الثلاثاء إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة"، دون أن توضح تفاصيل عن طبيعة الحادث.

ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.

ولفتت إلى أن المصابين يتلقون "الرعاية الصحية اللازمة"، متمنية لهم الشفاء العاجل.