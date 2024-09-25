قوات بريطانية في قبرص تحسبا لعمليات إجلاء من لبنان

قالت بريطانيا إنها سترسل قوات إلى قبرص للمساعدة في إجلاء رعاياها المحاصرين في لبنان حيث تشن إسرائيل غارات عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية خلفت حتى الآن أكثر من 600 قتيل وألفي جريح.

وطلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان خلال الوقت الذي ما زالت فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة، وقال للصحفيين "من المهم للغاية أن يسمعوا رسالتي، وهي المغادرة على الفور".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان صادر في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن 700 جندي سينتقلون إلى قبرص لتعزيز وجود القوات البريطانية في المنطقة التي توجد فيها بالفعل سفينتان وطائرات مروحية للنقل تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

وأدت أكبر غارات جوية إسرائيلية على لبنان منذ عقدين تقريبا إلى تزايد المخاوف من أن يتوسع الصراع بشكل يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد منذ نحو عام عدوانا إسرائيليا مستمرا على قطاع غزة المحاصر.

وقد دفعت الغارات الإسرائيلية العنيفة خلال اليومين الماضيين نحو 90 ألف شخص إلى النزوح داخل لبنان، وفي العاصمة بيروت يلوذ الآلاف ممن فروا من جنوب لبنان بالمدارس والمباني الحكومية.

وفي وقت سابق، دعت كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية وكندا رعاياها المقيمين في لبنان إلى مغادرته على الفور جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وحث المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس الثلاثاء الأميركيين الموجودين في لبنان على المغادرة الآن ما دامت الرحلات الجوية متاحة.

كما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مواطني بلادها الموجودين في لبنان إلى الإسراع في مغادرته قبل توقف حركة الطيران، في حين دعت الخارجية الكندية مواطنيها إلى مغادرة لبنان على الفور، مشيرة إلى أن الوضع في المنطقة غير مستقر والتوترات قد تتزايد في أي وقت.