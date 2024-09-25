غالانت يلتقي جنودا يستعدون لاجتياح بري في لبنان

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جنودا يتدربون على شن عملية برية محتملة في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لعملية برية محتملة في لبنان، وأضافت أن غالانت التقى أمس الثلاثاء جنودا يتدربون على سيناريو اجتياح بري.

وقال غالانت للجنود "إسرائيل لم تقل الكلمة الأخيرة بعد في قتالها ضد حزب الله.. حزب الله اليوم يختلف تماما عما كان عليه قبل أسبوع، ولدينا ضربات إضافية جاهزة".

ومنذ أيام، تتواتر أنباء في الإعلام الإسرائيلي عن شن عملية برية بداعي تأمين عودة أكثر من 100 ألف نازح إسرائيلي إلى المستوطنات قرب الحدود مع لبنان.

على الجانب الآخر، تسبب القصف الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في نزوح أزيد من 111 ألف لبناني من الجنوب، يضاف إليهم نحو ربع مليون من الجنوب والشرق منذ الاثنين الماضي.

ودعا الجيش الإسرائيلي المواطنين اللبنانيين إلى ترك منازلهم، قبيل شن هجمات جوية واسعة في جنوب لبنان والبقاع (شرق)، في محاولة لإخلاء مسؤوليته عن قتل مدنيين.

وحذر متحدث الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، مشددا على أن "غارات الجيش الإسرائيلي مستمرة".

وقتل منذ صباح الاثنين 558 لبنانيا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، أطلق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات وعلى مقر الموساد بتل أبيب.