استشهاد أم وأطفالها الخمسة في قصف إسرائيلي على منزل برفح

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن أمًّا و5 من أطفالها استشهدوا في قصف على منزل في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 أشخاص بينهم امرأة وطفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بـمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتحاول طواقم الإسعاف البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف.

وأكد المراسل أن قصفا إسرائيليا استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات، أسفر عن شهيدين وعدد من المصابين.

وقال أيضا إن 3 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جندية في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي الزيتون.

كما أفاد المراسل باستشهاد شخص وإصابة آخرين في استهداف أحد المنازل في بيت لاهيا بشمال القطاع.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن منطقة خان يونس جنوبي القطاع شهدت غارتين لقوات الاحتلال: الأولى استهدفت شقة سكنية لعائلة أبو حرب وأسفرت عن استشهاد 4 وإصابة آخرين، وأما الثانية فقد استهدفت منزلا لعائلة أبو جرغون وأسفرت عن شهيدين.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.