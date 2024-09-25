حزب الله: استشهاد القائد إبراهيم قبيسي

نعى حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء القائد الميداني إبراهيم قبيسي الذي قضى بغارة إسرائيلية أمس الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إنّ "القائد إبراهيم محمد قبيسي" الملقب "الحاج أبو موسى"، وهو من مواليد 1962، "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، العبارة التي يستخدمها التنظيم للإشارة إلى مقاتليه الذين يسقطون بنيران الجيش الإسرائيلي.

حزب الله ينعى القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. pic.twitter.com/p1Kw42Kbw8 — مش هيك (@mechhek1) September 24, 2024

وقتل 6 أشخاص وأصيب 15 آخرون في غارة نفذها طيران الاحتلال الحربي أمس الثلاثاء على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي فور الهجوم إن المستهدف بعملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية هو من وصفته برئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله إبراهيم محمد قبيسي. وتابعت أن الهجوم تم تنفيذه بطائرات "إف-35".

وأشارت إلى أنه تم استخدام هذا النوع من الطائرات في اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في يوليو/تموز الماضي أيضا بالضاحية.

وتشن إسرائيل منذ صباح الاثنين غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان، وأدت حتى الحين إلى مقتل 558 شخصا.

في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية وعدة مناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها.