"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب هدف جنوب إسرائيل

أعلن فصيل عراقي مسلح شن هجوم بالطيران المسير على هدف جنوب إسرائيل، وذلك على ضوء التصعيد والهجمات التي تشنها تل أبيب على لبنان وغزة.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان فجر اليوم الأربعاء "نصرة لأهلنا في فلسطين وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين هاجمنا بالطيران المسير هدفا قرب غور الأردن في أراضينا المحتلة".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرة دخلت أجواء إسرائيل من الشرق وسقطت في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل.

عملية للمقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بالطيران المسيّر هدفاً قرب غور الاردن بأراضينا المحتلة. عاجل||

-العدو الاسرائيلي يفرض رقابة على حدث انفجار الطائرة بدون طيار والتي أُطلقت من العراق.

– جيش العدو الاسرائيلي يعترف بفشل المنظومة الدفاعية في اعتراض الطائرة… pic.twitter.com/q3Ii69rjhb — الكرار المراني (@Alkrar_Almarani) September 24, 2024

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق إطفاء تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في موقع سقوط المسيرة أو أجزاء منها في وادي عربة، دون أن تورد إحصائية لخسائر مادية أو بشرية.

وأشارت تلك الوسائل إلى فرض السلطات الإسرائيلية رقابة على حدث انفجار الطائرة بدون طيار التي أطلقت من العراق.

والمقاومة الإسلامية في العراق تشكيل عسكري فضفاف، واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، وظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا كما أعلن استهداف إسرائيل عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.