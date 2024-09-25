حزب الله: استهدفنا مقر قيادة الموساد في تل أبيب بصاروخ باليستي

قال حزب الله اللبناني إنه استهدف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر1" بينما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان تجاه تل أبيب، في سابقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عام.

وأعلن الحزب أن مقر قيادة الموساد المستهدف "مسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال".

وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب -اليوم الأربعاء- قبل الإعلان عن اعتراض صاروخ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه باليستي متوسط المدى أطلق من طرف حزب الله في لبنان.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عدم تسجيل أي إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

ونقل موقع "إسرائيل اليوم" عن الجيش أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية والعملية التعليمية في تل أبيب ستجرى كالمعتاد اليوم.

وتأتي هذه التطورات في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستهداف منطقة أبيب الكبرى يعني أن حزب الله وسّع مدى هجماته على إسرائيل إلى أكثر من 100 كيلومتر.

وكان مدى صواريخ حزب الله في هجماته ضد الأهداف الإسرائيلية وصل الأيام الأخيرة إلى مدن صفد وعكا وحيفا التي تبعد عن الحدود اللبنانية بمسافات تتراوح بين 20 و60 كيلومترا.

وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ صباح أول أمس عن 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.