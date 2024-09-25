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صحة غزة ترفض تسلم "حاوية جثث" من إسرائيل وتستنجد بالصليب الأحمر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، عثور الطواقم الطبية على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، انتشلت منها 49 جثمانا وقال المكتب، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "الطواقم الطبية تتمكن من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي انتشلت منها 49 شهيدا حتى الآن، ومازالت عملية الانتشال مستمرة". وأضاف: "لم تنتهِ الطواقم الحكومية من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة" ومطلع أبريل/نيسان الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء، بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين، مخلفا دمارا هائلا وعددا كبيرا من الجثث. وسبق أن اقتحم الجيش مجمع الشفاء في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمر آنذاك ساحاته وأجزاءً من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء وحسب المكتب الإعلامي الأربعاء، "ارتفع عدد المقابر الجماعية التي تم العثور عليها داخل مستشفيات قطاع غزة (منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إلى 7 مقابر جماعية". Cameraman :Filistin Medya Ajansı Al Rai Publisher:Enes Arslan Details 08.05.2024 17:26Palestinian Territory - Gaza 4Package: GeneralCategory:General Tags :إسرائيل, الجيش الإسرائيلي, الحرب على غزة, الشفاء, جريمة حرب, شهداء, مجمع الشفاء الطبي, مقبرة جماعية
إسرائيل طمرت مئات الجثث بالأرض وأخذت معها آلاف الأسرى استشهد العديد منهم تحت التعذيب (الأناضول)
25/9/2024

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول حاوية من الجانب الإسرائيلي تضم نحو 88 جثة مجهولة الهوية لفلسطينيين من القطاع.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- إنها أوقفت إجراءات استلام الجثامين إلى حين استكمال البيانات والمعلومات حولها ليتمكن ذووهم من التعرف عليهم.

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وناشدت الصليب الأحمر الدولي بالقيام بمهامه بخصوص استلام وتسليم الجثامين لتوفير بيانات كل منها والمناطق التي أُخذت منها.

وفي شأن مرتبط ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة اليوم، في بيان منفصل، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و495 شهيدا، و96 ألفا و6 مصابين.

وقالت الوزارة -في تقريرها الإحصائي لليوم الـ355 من الحرب- إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع المحاصر، وصل منها للمستشفيات جثث 28 شهيدا، و85 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت -إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء- إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر : وكالة الأناضول

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