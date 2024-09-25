صحة غزة ترفض تسلم "حاوية جثث" من إسرائيل وتستنجد بالصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول حاوية من الجانب الإسرائيلي تضم نحو 88 جثة مجهولة الهوية لفلسطينيين من القطاع.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- إنها أوقفت إجراءات استلام الجثامين إلى حين استكمال البيانات والمعلومات حولها ليتمكن ذووهم من التعرف عليهم.

وناشدت الصليب الأحمر الدولي بالقيام بمهامه بخصوص استلام وتسليم الجثامين لتوفير بيانات كل منها والمناطق التي أُخذت منها.

وفي شأن مرتبط ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة اليوم، في بيان منفصل، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و495 شهيدا، و96 ألفا و6 مصابين.

وقالت الوزارة -في تقريرها الإحصائي لليوم الـ355 من الحرب- إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع المحاصر، وصل منها للمستشفيات جثث 28 شهيدا، و85 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت -إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء- إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.