زيلينسكي يحذر من استهداف محطات نووية أوكرانية وبوتين يهدد

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتخطيط لقصف محطات أوكرانية للطاقة النووية، بينما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستنظر في إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم جوي كبير.

وقال زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية للأمم المتحدة إن الاستخبارات الأوكرانية توصّلت إلى معلومات تفيد بأن روسيا تجري مسحا عبر الأقمار الاصطناعية للبنى التحتية النووية الأوكرانية، مضيفا أن بوتين "يخطط على ما يبدو لشن هجمات على محطات الطاقة النووية والبنية التحتية، بهدف فصل المحطات عن شبكة الكهرباء".

وسعى زيلينسكي إلى حشد الدعم العالمي لبلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة، قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي قد تفضي إلى تحوّل كبير في موقف واشنطن التي تعد أكبر جهة داعمة لكييف.

وسيطرت روسيا على محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022، ومنذ أسابيع، تقصف روسيا شبكة الكهرباء الأوكرانية، فيما يصفها مسؤولون غربيون بأنها محاولة لجعل الأوكرانيين يعانون البرد في الشتاء القارس.

وكان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب قد وصف زيلينسكي بأنه "البائع الأفضل في العالم"، مضيفا أنه "في كل مرة يأتي زيلينسكي إلى الولايات المتحدة يغادر وبحوزته 100 مليار دولار".

وتابع "سنظل عالقين في هذه الحرب إلا إذا أصبحت أنا الرئيس.. سأنجز الأمر وسأضمن أن يتم التفاوض وسأخرج.. علينا أن نخرج من الحرب". لكن زيلينسكي أكد أنه سيجتمع على الأرجح مع ترامب أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة ليوضح له أن الحرب أكثر تعقيدا مما يعتقد.

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 175 مليار دولار منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

بوتين يهدد

في الأثناء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا ستنظر في "إمكانية" استخدام الأسلحة النووية في حال "إطلاق كثيف" لطائرات أو صواريخ أو طائرات مسيّرة على أراضيها، في وقت تحاول فيه كييف إقناع الغرب بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى في حربها مع موسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي "سننظر في مثل هذا الاحتمال إذا تلقينا معلومات موثوقة عن إطلاق كثيف لوسائل هجوم جوي وعبورها حدود دولتنا. أشير إلى الطيران الإستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والمسيّرات والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الطائرات".

ومن جهة أخرى أعلن بوتين أن "توضيحات" تم اقتراحها فيما يتصل بعقيدة استخدام بلاده للسلاح النووي، وهو الأمر الذي توعد به مرارا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع مع مستشاريه نقل التلفزيون وقائعه "تم اقتراح اعتبار شن دولة غير نووية ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، عدوانا على روسيا، بمثابة هجوم مشترك على الاتحاد الروسي"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.