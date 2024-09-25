بينهم أسرى سابقون.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا في الضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي 35 فلسطينيا، بينهم سيدة وأسرى سابقون بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، ليرتفع عدد الأسرى إلى أكثر من 10 آلاف و900، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقال البيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم الأربعاء، 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدة وأسرى سابقون".

وأضاف أن الاعتقالات "صاحبتها اعتداءات على المنازل وتهديدات لعائلات المعتقلين".

وفيما يتعلق بإجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشار البيان إلى "اعتقال أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس"، مع الإشارة إلى أن هذا العدد "لا يشمل معتقلي القطاع".

​​​​​​​وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى مقتل 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​