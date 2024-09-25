بيان ثلاثي عربي يحذر من دفع المنطقة إلى حرب شاملة

حذرت مصر والأردن والعراق في بيان مشترك اليوم الأربعاء من أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة، مع مواصلتها الحرب على قطاع غزة، وتصعيدها القصف الجوي في لبنان.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم بحثوا التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدان الوزراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأكدوا أن اسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف الحرب، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.

وأكدوا بحث مسار العمل في إطار "آلية التعاون الثلاثي" تحضيرا لقمة ثلاثية على مستوى القادة في القاهرة.

ويأتي اجتماع الوزراء الثلاثة في ظل تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في غزة، مما يجدد المخاوف الإقليمية والدولية من نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة.

ومنذ أول أمس الاثنين تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على شرق وجنوب لبنان، أسفرت عن 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، وإصابة 1835 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

ودعمًا لقطاع غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا عبر طرفي الحدود، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.