بريطانيا ترسل 700 جندي استعدادا لإجلاء رعاياها من لبنان

أعلنت بريطانيا إرسال مئات الجنود إلى قبرص لمساعدة مواطنيها على مغادرة لبنان في أعقاب التصعيد الكبير في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل داعية البريطانيين هناك إلى المغادرة على الفور.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه في الوقت الذي يجري فيه إعداد خطط طوارئ، فإن نحو 700 جندي مدعومين بقوة حدودية سينتقلون إلى قبرص خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية لديها أيضا طائرات نقل في حالة تأهب لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "إن الأحداث التي وقعت في الساعات والأيام الماضية أظهرت مدى خطورة هذا الوضع، ولهذا السبب فإن رسالتنا واضحة؛ على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن".

وسبق أن دعت لندن مرارا رعاياها إلى مغادرة لبنان خلال الأشهر الماضية.

وعلّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، وقد تتوقف قريبا كل الرحلات التجارية.

وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ صباح الاثنين عن مقتل أكثر من 550 شخصا ونزوح عشرات الآلاف.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب أمام الجمعية العامة أمس الثلاثاء من أنّ "لبنان على حافة الهاوية"، معربا عن مخاوفه من أن يصبح هذا البلد "غزة أخرى".

ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا طارئا حول الأوضاع في لبنان بدعوة من فرنسا.