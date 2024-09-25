بايدن يحذر من حرب شاملة ويؤكد على الحاجة إلى حل الدولتين

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من خطر اندلاع "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التوصل لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.

وقال بايدن، متحدثا في برنامج ذي فيو على شبكة "أي بي سي"، إن خطر اندلاع حرب شاملة أمر محتمل "لكنني أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية لاتفاق يمكنه أن يبدل في شكل أساسي المنطقة برمتها".

وأكد الرئيس الأميركي على الحاجة لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ويجب أن يكون هناك حل الدولتين".

وأضاف "هناك احتمال، لا أريد المبالغة في شأنه، ولكن هناك احتمال أنه إذا تمكنا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، أن يتيح لنا ذلك التركيز على الضفة الغربية".

وقال إن العالم العربي يريد بقوة تسوية القضية الفلسطينية، مضيفا أنه يبذل ما يستطيع مع فريقه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 717 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

كما يشن الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 615 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2113 جريحا ونحو 390 ألف نازح.