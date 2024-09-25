شهيد في الخليل واعتقالات بعد اقتحام الاحتلال مدن الضفة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان فلسطينيين من مدن الضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) -فجر اليوم الأربعاء- بأن الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما) استُشهد متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر خلال اقتحامها مخيم الفوار الثلاثاء.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حيث داهمت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين.

وأدى ذلك إلى إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، بينهم عوض الذي أصيب بجروح خطيرة في الصدر، والآخرون أصيبوا بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر.

وجرى نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي، قبل أن يُعلن الأطباء في وقت لاحق عن وفاة عوض متأثرا بإصابته الحرجة.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن الفصائل أعلنت الإضراب الشامل في مخيم الفوار اليوم.

ومن حين إلى آخر، يقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار الواقع قرب الشارع العام جنوب مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم شمالي الضفة، وبلدتي قطنة وبدو شمال غربي القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء الشاب يحيى دانيال عوض متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار بالخليل pic.twitter.com/cryXFIKnLm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2024

اعتقالات

وشرعت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين في الضفة، حيث اعتقلت رئيس المجلس البلدي لقرية كفل حارس شمال غربي سلفيت بعد اقتحام منزله.

واعتقلت تلك القوات 3 شبان من عائلة الأطرش بعد اقتحام منازلهم في منطقة سدة الفحص جنوب مدينة الخليل، وداهمت منزلا آخر هناك.

كما اعتقلت 8 شبان فلسطينيين خلال اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم.

متابعة .. قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من عائلة الأطرش بعد اقتحام منازلهم في منطقة سدة الفحص جنوبي مدينة الخليل pic.twitter.com/JqbiUfzKcH — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) September 24, 2024

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، بينما صعد المستوطنون اعتداءاتهم مما أدى إلى استشهاد 717 فلسطينيا بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 5 آلاف و750 فلسطينيا، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و900 مواطن، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.