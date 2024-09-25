الصين تختبر صاروخا عابرا للقارات فوق المحيط الهادي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن جيشها أجرى الأربعاء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات فوق المحيط الهادي.

وقالت الوزارة -في بيان- إن القوة الصاروخية في جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) أطلقت باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادي صاروخا باليستيا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا في الساعة 08:44، وسقط الصاروخ بدقة في المنطقة البحرية المحددة سلفا.

ولم توضح الوزارة أين سقط الصاروخ بالتحديد ولا طبيعته، لكنها لفتت إلى أن الدول المعنية بهذه التجربة الصاروخية، أي التي تقع ضمن مسار الصاروخ أو قربه، أُبلغت قبل ذلك.

وتعدّ الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أقوى الأسلحة في العالم ويمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

وفي بيانها، قالت الوزارة إن إطلاق الصاروخ يندرج في إطار برنامج التدريب الروتيني السنوي للقوة الصاروخية.

وأضافت أن هذه التجربة سمحت بأن يُختبر بشكل فعّال أداء الأسلحة والمعدات وكذلك مستوى تدريب القوات، كما أنها حققت الهدف المنشود.

وأجرت الصين في العقود الأخيرة عملية تحديث ضخمة لجيشها، وهي تزيد ميزانيتها العسكرية كل عام بالتوازي مع نموها الاقتصادي.

والصين قوة عسكرية ينظر إليها أحيانا بعض جيرانها الآسيويين ببعض الريبة.