الرئيس الإيراني: إسرائيل لن تواصل أفعالها إذا رفعنا أصواتنا جميعا

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية إلى إظهار رد منسق ضد إسرائيل حتى لا تفعل في لبنان ما فعلته بغزة، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنتها على جنوب لبنان وشرقه وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.

وأوضح بزشكيان أن "إسرائيل لن تواصل أفعالها إذا رفعنا أصواتنا جميعا بشكل موحد".

وقال الرئيس الإيراني -للجزيرة- إن ما تفعله إسرائيل في المنطقة يمثل إبادة جماعية، مضيفا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة -للأسف- لا تزال تدافع عن هذه الجرائم.

وأضاف أن إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها في غزة، ولم تقدر على تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لذا باتت تأمل توسيع الحرب في الشرق الأوسط من أجل الاستمرار في البقاء.

وقال إن الهدف الوحيد الذي حققته إسرائيل في غزة هو تدمير المدينة بأكملها ومنع وصول الإمدادات الإنسانية.

الاتفاق النووي

ومن جانب آخر، قال بزشكيان إن بلاده لا تسعى للمعركة مع أي طرف، مؤكدا التزامه بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران والتزمت به.

وأوضح أن الأسلحة والصواريخ التي طورتها طهران هي للدفاع عن النفس في حال التعرض لهجوم من إسرائيل.

وقال بزشكيان "لا نلمس حاليا حسن نية من الجانب الأميركي بشأن الحوار وهذا ما حدث في الاتفاق النووي، وليست لدينا مشكلة بشأن الحوار مع الولايات المتحدة ولكنها لم تف بما التزمت به".