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الرئيس الإيراني: مستعدون للتعاون بشأن النووي ويجب معاقبة إسرائيل

NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 23: ----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - 'IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranian President Masoud Pezeshkian speaks at the Summit of the Future on the sidelines of the 79th UN General Assembly at United Nations Headquarters in New York, United States on September 23, 2024. (Photo by Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)
بزشكيان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأناضول)
25/9/2024

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران مستعدة لإنهاء الأزمة النووية مع الغرب ودعا إلى إنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار ومعاقبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم في لبنان وغزة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، انتقد بزشكيان إسرائيل قائلا إنها "ارتكبت إبادة جماعية في غزة" وإن الحرب في القطاع يجب أن تتوقف فورا.

وأكد أن إسرائيل "هُزمت في غزة ولن تتمكن أي كمية من العنف الوحشي من استعادة أسطورة قوتها التي لا تقهر". واعتبر أن ما وصفه بإرهاب الدولة الإسرائيلي في لبنان لا يمكن أن يمر دون رد.

ونوه الرئيس الإيراني إلى أن طهران دافعت عن نفسها ولم تحتل أراضي الآخرين، وقال إن "إسرائيل هي التي اغتالت علماءنا ودبلوماسيينا وحتى ضيوفنا على أرضنا".

وأضاف "نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف". وأشار إلى أن "إيران لم تبدأ حربا قط بل دافعت عن نفسها ببسالة ضد العدوان الخارجي"، وفق تعبيره.

وأكد برشكيان "نسعى لتحقيق السلام للجميع وليس لدينا نية للصراع مع أي دولة.. وتعارض إيران الحرب وتؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري في أوكرانيا على الفور".

الملف النووي

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده على استعداد للتعامل مع المشاركين بالاتفاق النووي إذا تم تنفيذ الالتزامات بشكل كامل وبحسن نية، وفق تعبيره.

واعتبر بزشكيان أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحادي من الاتفاق النووي "أظهر نهجا سياسيا محفوفا بالتهديد". وأكد أن العقوبات لا تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان فحسب وإنما جريمة ضد الإنسانية.

ويأمل زعماء إيران في تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. لكن العلاقات مع الغرب تدهورت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتهامات الغرب لطهران بدعم روسيا في الحرب التي تخوضها مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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